Правоохоронці вже ідентифікували та вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

Служба безпеки України виявила у Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук.

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Як йдеться у повідомленні на сайті СБУ, у межах розпочатого кримінального провадження проведено обшуки у трьох областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном НААН.

Керівництво Академії також підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію та речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників.

«В ході обшуків у центральному офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили у підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже ідентифікували та вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

Наразі слідчо-оперативною групою та експертами продовжуються обшуки приміщень та вилучення військових засобів ураження.

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Автор: Дмитро Хилюк