Серед громадян Білорусі, затриманих співробітниками української спецслужби, є волонтер, стверджують у "Білоруському домі в Україні".

Служба безпеки України затримала п'ятьох громадян Білорусі й надала "класичний вибір".

Серед затриманих волонтерка Олена Жаркевич, яка займалася допомогою вимушеним релокантам (людям, які переїздять до України) з Білорусі, повідомила у Telegram громадська організація "Білоруський дім в Україні".

За даними активістів, зараз в СБУ "на бесіді" всього знаходиться п'ять осіб, до них виїхав адвокат.

"Проводяться "бесіди". Надається класичний вибір – "співпраця або депортація". Дані всіх п'яти встановлені", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник голова "Білоруського дому в Україні", громадянина Білорусі Віталій Шишов. Вже 3 числа Шишова знайшли повішеним недалеко від місця проживання – у парковій зоні Святошинського району поблизу вул. Бударіна.

На місці надзвичайної події знайшли особисті речі активіста, зокрема, мобільний телефон.

Правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція розглядає дві основні версії злочину – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Стосунки України та Білорусі зіпсувалися після того, як Київ не визнав результати білоруських президентських виборів 2020.

У результаті виборчих перегонів тоді ще чинному президенту Олександру Лукашенку приписали перемогу з величезним відривом. Білоруська опозиція та її прихильники вийшли на акції протесту. Силовики жорстоко розбиралися з протестувальниками – ЗМІ дізналися про постраждалих та жертв.

Виборі у Білорусі 2020 не визнала не лише Україна, а й низка держав Заходу. Варто зазначити, що Росія вважає Лукашенка чинним президентом Білорусі.

Автори: Антоніна Доломанжи, Екатерина Присяжнюк