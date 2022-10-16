23-річного загиблого водія з автомобіля "Mitsubishi Lancer" рятувальники вилучали за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення автомобілів "Mitsubishi Lancer" та "Volkswagen Golf VII" загинули два водії, ще троє людей постраждали.

Про це повідомило у Facebook Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що сьогодні о 15:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автошляху Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя поблизу села Братське Дніпровського району, сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

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Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили з автомобіля "Mitsubishi Lancer" тіло 23-річного загиблого водія. "Також від’єднали клеми живлення від акумулятору та перекрили вентиль газового обладнання в автомобілі", - розповідають рятувальники.

У ДСНС повідомили, що двох постраждалих пасажирів з легковиків госпіталізовано до лікарні міста Дніпро, а ще один постраждалий чоловік від госпіталізації відмовився.

Причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюють співробітники Національної поліції.

ДТП в Україні

Як повідомляв УНІАН, у вересні на Львіщині сталася кривава аварія. У результаті ДТП біля міста Броди загинули три дівчини-місіонерки, а також 7-річний син жінки, яка кермувала автомобілем Volkswagen Caddy.

Ще одна серйозна аварія трапилася в Одеській області. У масштабному ДТП постраждали 17 осіб. За даними поліції, вантажівка зіткнулася з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

Окрім цього, учора, 15 жовтня, в Одеській області зіткнулися дві вантажівки та маршрутка. В аварії постраждали люди.

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