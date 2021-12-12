Дитину розшукують копи, вона може перебувати в Івано-Франківську.

Відділ ювенальної превенції поліції Івано-Франківської області розшукує 12-річну дівчинку, яка 11 грудня близько 12:00 пішла гуляти та до тепер її місцеперебування невідоме.

Як повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, зникла – Афоніна Світлана Олександрівна, 2009 року народження, мешканка села Олеша Івано-Франківської територіальної громади.

"Прикмети розшукуваної: одягнута у світле пальто, штани чорного кольору та черевики. Ймовірно, дитина перебуває в Івано-Франківську", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині дві сотні людей ніч шукали трьох зниклих дітей (фото)У поліції просять, якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місцеперебування зниклої, негайно телефонувати на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 096 3277024.

Раніше стало відомо, що в Миколаївській області 5 грудня знайшли мертвим 9-річного хлопчика, про зникнення якого стало відомо 4 числа. Знайдений мертвим хлопчик – житель селища міського типу Криве Озеро.

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Автор: Тетяна Герасименко