Львівський суддя призначив покарання бешкетнику, яке може стати приводом для продовження скандалу.

Галицький районний суд міста Львова призначив покарання фігуранту "скандала з Лєпсом" одеситу Лукʼяну Зайцеву. Як пише видання ZAXID.NET, суддя призначив правопорушнику мінімальний штраф.

Зазначається, що сам Лукʼян на судове засідання не зʼявився. Розглянувши обставини справи, 27 липня суддя Ірина Волоско визнала молодика винним у дрібному хуліганстві і призначила йому штраф у розмірі 51 гривні. Крім того парубок має сплатити судові витрати у розмірі 537 гривень.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному порядку

Скандал з фанами Лєпса у Львові

Як писав УНІАН, 7 травня у середмісті Львова місцевий журналіст зробив зауваження компанії, яка слухала в автомобілі пісні російського виконавця Грігорія Лєпса на великій гучності. Розмову журналіст знімав на телефон. Один із пасажирів автомобіля спробував вибити гаджет з рук і вдарити журналіста в обличчя.

Наступного дня, після розголосу, поліцейські розшукали той самий автомобіль і встановили особи водія та пасажирів. Водієм виявився 26-річний мешканець Донецької області, а агресивним пасажиром – 20-річний одесит Лукʼян Зайцев. Згодом останній записав відео із вибаченням. Також відомо, що усім фігурантам видали повістки до військомату.

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