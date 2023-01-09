Внісши понад 3,2 млн грн застави, Олег Муратов вийшов на волю 6 січня.

Заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олег Муратов, який підозрюється у підбурюванні підлеглого до дачі хабара, вийшов із СІЗО під заставу.

"Підозрюваний у справі після внесення застави у понад 3,2 млн грн вийшов із СІЗО. Це відбулося 6 січня", - повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Справа заступника голови Одеської ОДА Муратова: деталі

5 січня суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3,2 млн грн заступнику начальника Одеської ОВА Олегу Муратову.

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За даними слідства, він запропонував керівнику структурного підрозділу обладміністрації "вирішити" питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження. Справа розслідується щодо посадових осіб за фактом присвоєння державного майна.

Пропонуючи дати хабар, Муратов посилався на свої зв'язки з правоохоронними органами. Посадовця затримали після одержання 27 тис. дол. Його зв'язок із посадовими особами у правоохоронних органах перевіряється.

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