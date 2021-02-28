Зараз поліція розшукує тіло.

На одному з хуторів у селі Гологірки Золочівського району Львівської області собаки принесли на подвір'я будинку людську ногу.

Про це місцевому виданню «Золочів.нет» повідомили у районному відділі поліції області.

Читайте такожУ Львові 15-річний забив до смерті бездомнуЗа словами правоохоронців, нога була пошкоджена, її вже передали на експертизу. У поліції припускають, що це може бути кінцівка місцевого жителя.

«Нога може належати одному із жителів села Гологірки, який наприкінці осені 2020 року зник безвісти й зараз перебуває в розшуку... Крім того, ця нога може мати походження й від іншої невстановленої особи», — розповів слідчий Микола Яремчук.

Правоохоронці просять долучитися до пошуків тіла спільно з працівниками поліції та Національної гвардії, і якщо хтось володіє інформацією про те, звідки ця нога могла взятися, кому вона може належати і як вона потрапила до домогосподарств жителів хутора — звернутися на лінію 102 або до Золочівського відділу поліції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова