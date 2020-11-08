В Об'єднаній єврейській громаді України вважають, що це - прояв антисемітизму

Співробітник медіагрупи "ПравдаТУТ Media Group" Руслан Онищенко опублікував у соціальній мережі Facebook історію із закликом до смерті євреїв.

Про це УНІАН повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України.

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Руслан Онищенко, який працює в "ПравдаТУТ Media Group" оператором, опублікував фотографію з підписом "смерть жидам 1488". На фото він просунув голову в паркан із зіркою Давида, який захищає кладовище.

Фотографія була опублікована в ніч на 8 листопада, але до ранку її видалили.

В Об'єднаній єврейській громаді України вважають, що це - прояв антисемітизму, бо публікація містить у собі заклики, виправдання чи сприяння вбивствам євреїв чи завданню їм шкоди в ім'я радикальної ідеології чи екстремістських релігійних поглядів.

За фактом події ОЕОУ звертається із заявою за статтею 161 КК України до правоохоронних органів.

Також в ОЕОУ повідомили, що направлять клопотання керівництву "ПравдаТУТ Media Group" про застосування санкцій щодо їх співробітника, який паплюжить імідж компанії.

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Автор: УНІАН