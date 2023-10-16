Делегація з 20 співробітників російської ФСБ допомагала керівництву СБУ створювати фейки про "Євромайдан".

Керівникам Служби безпеки України часів президентства Віктора Януковича та 20 співробітникам Федеральної служби безпеки РФ повідомили про підозру щодо подій Революції Гідності. Серед підозрюваних – колишній керівник служби безпеки російського диктатора Володимира Путіна і очільник Росгвардії Віктор Золотов, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Крім нього, про підозру повідомили:

начальнику 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, генерал-полковнику Олексію Сєдову;

заступнику начальника 2 служби ФСБ РФ – начальнику управління захисту конституційного устрою, генерал-лейтенанту Олексію Жало;

першому заступнику начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ, генерал-майору Сергію Єгорову;

першому заступнику начальника Департаменту оперативної інформації 5 служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ, генерал-майору Володимиру Павліку;

колишньому співробітнику 2 служби ФСБ РФ, зараз – заступнику начальника управління ФСБ РФ в Москві, генерал-майору Андрію Яценку.

Їх та інших співробітників ФСБ РФ підозрюють у пособництві у вчиненні державної зради та сприянні керівництву СБУ в тому, аби допомогти РФ у проведенні підривної діяльності проти України (за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 КК України). У зв’язку з неявкою за викликом слідчого для вручення повідомлень про підозру підозрюваних оголошено в розшук. Також підготовлено клопотання слідчому судді про обрання відносно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відео дня

Про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 КК України) повідомили також колишньому голові СБУ Олександру Якименку, його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру та начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ Володимиру Тоцькому.

В чому підозрюють Якименка, Тоцького та працівників ФСБ

Слідство встановило, що з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з 20 співробітників російської ФСБ. Вони сприяли підготовці Службою безпеки України відеоматеріалів та публікацій, спрямованих на створення негативного образу учасників "Євромайдану" та представників опозиційних сил.

За завданням тодішнього керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокативного змісту і спеціально створено YouTube-канал для їх поширення.

В ДБР зазначають, що такі дії колишнього керівництва СБУ й співробітників ФСБ РФ мали на меті припинити протестні акції через призупинення вищим керівництвом держави процесу Євроінтеграції.

Справи Майдану - останні новини

Після відмови тодішнього президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра України Миколи Азарова від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року в Києві та інших містах спалахнули акції протесту. Вони тривали до кінця лютого 2014 року. Протести, які з кінця 2013 року відбувалися у формі мітингів, демонстрацій, студентських страйків зрештою переросли у відкрите протистояння протестувальників з силовиками. Під час зіткнень із силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів загинули понад 100 людей, постраждали близько 2,5 тисяч.

13 жовтня працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого управлінню МВС у Києві. За даними слідства, вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Вони та інші міліціонери вбили 48 учасників акцій протесту та поранили ще 90.

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