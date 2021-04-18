Дівчину врятували двоє патрульних.

У Дніпрі патрульні врятували життя дівчині, яка вчинила спробу самогубства.

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В поліцію повідомили, що на центральному мосту знаходиться дівчина.

Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні почали оглядати камери відеоспостереження. Виявивши дівчину, вони направили патрульних вже до конкретного місця.

Сержант поліції Тетяна Остапчук та рядовий поліції Микола Котенко вибігли з автомобіля, схопили дівчину та затягнули її на землю.

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Автор: Людмила Жерновська