Дівчин вже перелізла через поручні / Скріншот
У Дніпрі патрульні врятували життя дівчині, яка вчинила спробу самогубства.
Читайте такожУ київській багатоповерхівці обвалилися балкони (фото)Про це повідомляють у ситуаційному центрі міста Дніпра.
В поліцію повідомили, що на центральному мосту знаходиться дівчина.
Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні почали оглядати камери відеоспостереження. Виявивши дівчину, вони направили патрульних вже до конкретного місця.
Сержант поліції Тетяна Остапчук та рядовий поліції Микола Котенко вибігли з автомобіля, схопили дівчину та затягнули її на землю.
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