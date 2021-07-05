Найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи.

У комунальній корпорації "Київавтодор" обіцяють здійснити масштабну реконструкцію Берестейського шляхопроводу, де сьогодні стався обвал конструкцій.

Як повідомляє "Київавтодор", фахівці "Київавтошляхміст" розпочали обстеження конструкцій шляхопроводу на просп. Перемоги біля станції метро "Берестейська".

Найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи.

За попередньою інформацією, відбулось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження.

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У подальшому передбачена масштабна реконструкція мосту. Планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту.

Завдяки реконструкції ліквідують звуження, через яке трапляються затори.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, у столиці стався обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу, патрульні перекрили під ним рух лівою смугою.

У поліції у зв’язку з цим прогнозували ускладнення руху проспектом Перемоги в напрямку центру міста.

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Автор: Вікторія Токарєва