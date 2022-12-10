Вогнем було охоплено 2 суміжних кіоски. Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.

У Києві внаслідок вибуху газового балона у кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування постраждало 5 осіб.

Відео дня

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Facebook, ввечері 9 грудня рятувальники отримали повідомлення про вибух на вул. Васильківській, 34-Б у Голосіївському районі.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування стався вибух газового балона з послідуючим горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжних кіоски. Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.

"Внаслідок вибуху постраждало 5 осіб: з них 2 працівників кіоску з приготування їжі, 1 відвідувач, 1 особа, яка намагалась гасити пожежу, та продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів", - йдеться у повідомленні.

Чотирьох осіб госпіталізували з опіками.

Побутові вибухи в Україні: що варто знати

Через постійні ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру люди почали встановлювати генератори та використовувати газові балони. Відомо вже про ряд трагічних випадків, які сталися через неправильне використання генераторів.

На початку листопада 2022 року повідомлялося, що українці фактично спустошили Європейський ринок енергетичного обладнання.

4 грудня у квартирі столичної багатоповерхівки на Троєщині вибухнув генератор.

У Київській області сім'я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. Чоловік загинув від отруєння чадним газом, його дружину встигли госпіталізувати.

Раніше, як писав УНІАН, у Дніпрі сталися вибухи газового балона на підприємстві, щонайменше двоє людей загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: