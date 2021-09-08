Дівчина вела щоденник, в якому розписала плани вбивств.

Правоохоронці провели обшуки у квартирі, де живе 19-річна Таїсія Петрова, яка стріляла в вчителів з арбалета в полтавській школі. В ході слідчих дій знайшли особистий щоденник дівчини з планами вбивств та череп зі слідами крові.

Про це пише місцеве видання "Полтавська хвиля".

Дівчина списала весь вересень у своєму щоденнику. Вона планувала ряд нападів, 22 вересня вона хотіла спалити свою квартиру, а 28 у неї було заплановано вбивство. Крім того, у своєму телефоні вона зберігала фото розчленованих тварин.

За даними видання, на стіні у квартирі висіло фото батька дівчини, яке було списано дивними символами, що нагадують ієрогліфи, а очі на знімку були виколоти.

Читайте також"Наснилося, що винна когось вбити": дівчина пояснила криваву стрільбу з арбалета у Полтаві (фото)Крім того, повідомляється, що арбалет, з якого стріляла дівчина у вчителів, подарували її батьки.

Стрілянина по вчителях у школі Полтави: що відомо

6 вересня 19-річна дівчина на території однієї зі шкіл Полтави поранила з арбалета двох вчителів. Вчителі отримали травми різного ступеня. У однієї з жінок травмована рука, а в іншої – тулуб. Стрільцем виявилася місцева мешканка, 2002 року народження.

Після затримання дівчина не змогла чітко пояснити правоохоронцям причини свого вчинку. Вона спочатку говорила, що хотіла залякати, а потім заявила, що хотіла ледь не вбити. За словами нападниці, вона придбала арбалет в магазині.

7 вересня їй повідомили про підозру у замаху на вбивство.

При цьому жінки, які були поранені з арбалета, перебувають у задовільному стані. Їх травми не важкі. Постраждалі вчительки 50 та 66 років отримали поранення в руку і спину.

8 вересня, за клопотанням слідства та прокуратури, суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін в 60 діб.

Автор: Анастасія Горбачова