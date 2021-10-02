Нещасний випадок стався сьогодні вранці на Соборній площі у центрі міста.

У Чернівцях під час підготовки до заходів з нагоди 613-ї річниці від першої писемної згадки про місто важко травмувався 31-річний мотоцикліст.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області, нещасний випадок стався сьогодні вранці на Соборній площі міста.

Спортсмен під час репетиції виконував стрибок з мотоциклом на трампліні й невдало приземлився. Внаслідок падіння він отримав важкі травми.

"До потерпілого одразу підійшов піший патруль та викликав швидку. Чоловіка шпиталізували", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві обстріляли автомобіль голови Державної архівної служби (фото)Водночас за повідомленням медиків, у постраждалого низка переломів, струс мозку й політравма. Стан спортсмена важкий.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Дністровському районі Чернівецької області внаслідок зіткнення мотоцикла і мікроавтобуса загинули двоє юнаків. Аварія сталася 19 вересня приблизно о 4 годині ранку в селі Владична.

Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний мотоцикліст допустив зіткнення з мікроавтобусом Renault Master під керуванням 57-річного жителя міста Кам’янець-Подільский Хмельницької області. Внаслідок аварії водій та 19-річний пасажир мотоцикла загинули на місці події.

Автор: Микола Кобилюк