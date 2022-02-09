Правоохоронці з'ясовують, де стрілок міг отримати навички володіння зброєю.

Державне бюро розслідувань встановлює, де підозрюваний у вбивстві п'ятьох осіб нацгвардієць Артемій Рябчук навчився спритно володіти зброєю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор ДБР Олексій Сухачов повідомив на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

"Під час опрацювання відеозапису ми одразу звернули увагу, що ця особа вміло користується зброєю. З урахуванням того, що Рябчук перебував на військовій службі з кінця жовтня минулого року, ми розуміємо, що за такий короткий час неможливо оволодіти якісними навичками користування зброєю. Ми досліджуємо питання щодо отримання ним таких навичок. Вже маємо певні напрацювання. Але наразі це таємниця досудового слідства", – сказав він.

Крім того, Сухачов додав, що офіційно Рябчук не звертався ні до командирів, ні до товаришів по службі з приводу нестатутних відносин.

Читайте такожНаслідки бійні в Дніпрі: одного постраждалого виписали з лікарніНагадаємо, 27 січня рано вранці в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць Артемій Рябчук, якому 20 років, відкрив вогонь з автомата по караулу військовослужбовців НГУ.

Жертвами стали п'ятеро людей, зокрема, жінка-працівниця заводу. Ще п'ятеро осіб були поранені в результаті бійні. Зловмисник зник зі зброєю і патронами. Пізніше Рябчук сам здався.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство), ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу.

Крім того, розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Підозрюваному суд вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів без права на внесення застави.

Правоохоронці розглядають кілька версій того, що сталося, серед них – нестатутні стосунки.

Вас також можуть зацікавити новини: