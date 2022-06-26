Поліцейські щотижня проводять заходи з протидії диверсійно-розвідувальній діяльності на території України.

Поліцейські під час профілактичних заходів з виявлення і протидії діяльності ДРГ у прикордонних районах з Білоруссю під час огляду помешкання білоруса виявили гвинтівку, військову форму, тротилові шашки, бойові набої та засоби радіозв’язку.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

"У громадянина Білорусі, який мешкає в прикордонному районі України, виявили гвинтівку Мосіна (використовували військові у радянські часи - УНІАН), тротилові шашки, порох, бойові набої, військову форму збройних сил Білорусі, а також засоби радіозв’язку", - розповів Єнін.

За його словами, поліція активно протидіє диверсійно-розвідувальній діяльності проти України та продовжує затримувати агентів, які працюють в тилу і надають ворогу важливу інформацію.

Він нагадав, що з початку військового російського вторгнення, поліцією викрито майже 100 диверсійних груп, затримано близько 900 осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності.

Він додав, що в Україні щотижня продовжують відпрацьовувати майже 20 тис. осіб, які можуть бути потенційно причетними до роботи на ворога.

"Ворог не полишає зусиль дестабілізувати обстановку в тилу країни, тому правоохоронці наносять превентивні удари по агентурі та агентам Кремля, які зачаїлися на території України. За статтею колабораціонізм відкрито вже 830 кримінальних проваджень і 1355 особам вже повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", - сказав Єнін.

На його думку, немає жодних сумнівів в тому, що російська сторона буде намагатись використати всі важелі впливу для втягнення Білорусі у військові дії на території України.

"Ми бачимо багато наочних прикладів, які підтверджують участь Білорусі в агресії проти України…Тим не менше, наразі ми не бачимо задіяння білоруських військових підрозділів у широкомасштабному військовому вторгненні проти нашої держави", - додав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГУР Міноборони в ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі.

У ГУР заявили, що ракетні удари з території Білорусі є провокацією РФ з метою втягнення Білорусі у війну проти України.

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