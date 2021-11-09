Боєприпас у пацієнта помітили медики у COVID-відділенні, які повідомили про ситуацію керівництва лікарні.

У Борисполі чоловік, який заразився коронавірусом, узяв із собою при госпіталізації до лікарні шумову гранату.

Небезпечний предмет вчасно вдалося виявити та вилучити, розповів депутат міської ради та лікар КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Ілля Луців.

Зазначається, що граната у приміщенні з апаратами ШВЛ та киснем могла б призвести до дуже небезпечних наслідків вибуху.

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"Новини з передової... Пацієнт приніс до "ковидного" відділення гранату! Я знаю, що часом хочете вбивати лікарів, але від цього і пацієнти постраждають", - йдеться у повідомленні.

Боєприпас у пацієнта помітили медики у COVID-відділенні, які повідомили про ситуацію керівництву лікарні.

"Дякую реаніматологам за спостережливість та директору за те, що виніс та знешкодив небезпечний предмет!" – написав Луців.

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Автор: Віолетта Орлова