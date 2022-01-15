Чоловік, що штовхнув жінку на рейки, намагався втекти, проте був затриманий.

У метро Брюсселя один з пасажирів, що стояли на станції в очікуванні поїзда, навмисне штовхнув жінку на рейки.

Момент інциденту потрапив на відео. Про це повідомляє VRT.

Інцидент стався на брюссельській станції метро Rogier.

Машиністу поїзда вдалося застосувати екстрене гальмування, завдяки чому жінка залишилася жива.

Чоловік, що штовхнув жінку на рейки, намагався втекти, проте був затриманий. Зараз бельгійська поліція проводить розслідування злочину.

Брюссельська транспортна компанія MIVB підтвердила факт інциденту, момент якого був зафіксований камерами безпеки.

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