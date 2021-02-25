Дівчина знепритомніла / фото: Киев сейчас
У центрі Києва величезна брила льоду впала на голову дівчині, завдавши їй серйозної травми.
Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській біля Київського національного лінгвістичного університету. Постраждала знепритомніла.
"Жінка намагається надати їй допомогу, швидка ще у дорозі. Бережіть себе", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, з початку потепління це вже не перший подібний інцидент. Днями в Києві постраждала жінка в Голосіївському районі, ще один випадок падіння снігової брили на людину стався у Львові.
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