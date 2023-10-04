Поліція розслідує обставини загибелі дитини.

У Чернігівській області поліція встановлює причини та обставини, що призвели до утоплення у водоймі 11-річного вихованця навчально-реабілітаційного центру.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області, дитина загинула в Прилуцькому районі. Згідно з інформацією, сьогодні, 4 жовтня, до Прилуцького районного відділу поліції надійшло повідомлення, що на території комунального закладу в ставку виявили тіло підопічного хлопчика.

"Правоохоронці виявили у водоймі дитину без ознак життя. Попередньо поліцейські встановили, що під час прогулянки на території закладу дитина впала у ставок та втопилася. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено", - говориться в повідомленні поліції.

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Зараз на місці події працюють співробітники Прилуцького районного відділу поліції, які встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок") та ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей). Триває слідство.

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2 жовтня стало відомо, що в Києві трапилася трагедія - у Дніпровському районі хлопець, 2005 року народження, та його сестра, 2006 р.н., загинули унаслідок падіння з балкону, розташованого на 24 поверсі будинку.

Трагедія трапилася на вул. Микільсько-Слобідська. Тіла загиблих знайшли перехожі. Поліцейські з'ясовують подробиці загибелі родичів.

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