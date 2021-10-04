Упродовж дня Деснянський районний суд Чернігова має обрати запобіжні заходи ще трьом фігурантам цієї справи.

Деснянський районний суд Чернігова обрав одному з підозрюваних у вбивстві поліцейського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

"Сьогодні, 4 жовтня, Деснянський районний суд м. Чернігів обрав 17-річному підозрюваному у вбивстві поліцейського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Водночас неповнолітній Дмитро Тунік, якого відправили під варту, свою причетність до вбивства поліцейського заперечує, пише ТСН.

Зазначається, що також сьогодні суд обирає запобіжні заходи ще трьом підозрюваним у смертельному побитті поліцейського та одному підозрюваному у грабежі, який забрав сумку одного з потерпілих.

Вбивство поліцейського у Чернігові

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня близько першої ночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого правоохоронця зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства чотирьом жителям Чернігова, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження правоохоронцям.

Окрім того, ще один місцевий житель підозрюється у пограбуванні одного з поліцейських.

Автор: Олег Давигора