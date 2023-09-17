На території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна.

У Чернігові трьох людей засипало зерном, рятувальники вивільнили тіла загиблих.

Про це повідомила Державна службу з надзвичайних ситуацій.

"Близько 11:00 у Чернігові, на території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під завалом опинилися троє працівників підприємства.

"Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть", - заявили в ДСНС.

Збір врожаю в Україні

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч врожайність ранніх зернових перевищила рекордний показник 2021 року.

Станом на кінець серпня практично завершено жнива ранніх культур: намолочено 29 млн тонн зернових та 4 млн тонн олійних. Завдяки сприятливій погоді врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік. Однак вологе літо позначилося на якості зерна.

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