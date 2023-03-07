Небезпечний снаряд під колесами BMW помітив сторож.

У Дніпрі мешканцю елітного житлового комплексу River Park під колеса BMW підклали гранату. Трагедії вдалося уникнути завдяки пильності місцевого сторожа. Нещодавно аналогічний снаряд знайшли в одного з пасажирів столичної станції метро.

Інцидент стався на вулиці Набережній Перемоги близько 7:20 ранку. За даними видання "Інформатор", чоловік вчасно помітив небезпечний снаряд під переднім колесом BMW та викликав правоохоронців. Автівка, ймовірно, належить 21-річному місцевому мешканцю.

Поки що обставини появи вибухонебезпечного снаряда на подвір'ї ЖК невідомі. На місці події працюють слідчі поліції, повідомив інспектор пресслужби обласного управління патрульної поліції Павло Карманов в коментарі для ТСН.ua.

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Кримінальні випадки у Дніпрі - останні інциденти

Нагадаємо, що минулого місяця у Дніпрі стався не менш гучний випадок із затриманням наркоугруповання, члени якого щомісяця заробляли на незаконному збуті заборонених речовин щонайменше 12 млн гривень.

Також нещодавно там викрили незаконну діяльність продовольчої корпорації, яка співпрацювала з главою проросійської влади "ДНР" Денисом Пушиліним. Зокрема, свої податки організація сплачувала у кишеню терористам.

Як відомо, нещодавно жителів Дніпропетровщини закликали протягом 10 днів здати зброю та боєприпаси, які мешканці області отримали для захисту від росіян під час повномасштабного вторгнення.

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