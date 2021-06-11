За попередніми даними, Михайло Петрик здійснив постріл у голову з мисливської рушниці.

У Чернівецькій області колишній депутат обласної ради та екс-директор Путильського держспецлісгоспу Михайло Петрик покінчив життя самогубством, застрелившись на березі гірської річки Путилки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, інцидент стався вранці 10 червня у смт Путила.

За попередніми даними, Петрик здійснив постріл у голову з мисливської рушниці.

Читайте також"Мріяла стати юристом". Друзі студентки, яка випала з сьомого поверху, не вірять у її самогубствоВодночас, за повідомленням чернівецьких інтернет-видань, трагедію пов’язують із хворобою Петрика.

Що відомо про загиблого

Михайло Петрик народився 17 вересня 1954 року у Путильському районі Чернівецької області. Починав свою трудову кар’єру лісничим Путильського держлісгоспу, також працював заступником директора лісгоспу, а з 1998 року по 1999 рік – головним лісничим цього підприємства. У 1999 році Петрика призначили на посаду директора Карпатського держспецлісгоспу.

Окрім того, він обіймав посаду заступника голови Путильської РДА. З 2006 по 2010 роки був депутатом Чернівецької облради.

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Автор: Микола Кобилюк