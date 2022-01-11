Йому доведеться виплатити штраф.

У Дніпрі поліцейські вводили план "Перехват" через п'яного чоловіка, який забув, де припаркував свій автомобіль.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпра.

Інцидент стався 10 січня. Чоловік повідомив в поліцію, що припаркував автомобіль Honda на вулиці Старокозацькій і відлучився у справах. Коли він повернувся, то не знайшов машину на колишньому місці.

Правоохоронці ввели план "Перехват", щоб затримати викрадача автомобіля.

Читайте такожХотів глянути, як приїхати спецслужби: на Одещині шестикласник "замінував" магазин"Виявилося, що все набагато прозаїчніше і причин для таких заходів не було: чоловік був п'яний і просто забув, де залишив авто. На нього склали протокол за помилковий виклик", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що в Китаї понад 80 страусів втекли з ферми і влаштували забіг вулицями.

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