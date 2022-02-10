Один з них знаходиться в лікарні.

У Дніпрі комунальники випали з кошика автовежі під час дорожньо-транспортної пригоди.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На відео з камер спостереження можна побачити, що вантажний автомобіль зачепив автовежу комунальної служби, яка стояла на узбіччі.

У кабіні в цей момент перебували двоє чоловіків, вони міняли світильники на стовпах. Від удару робітники випали з кабіни.

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Відомо, що перший потерпілий зараз знаходиться в реанімації у важкому стані. Другий комунальник отримав легкі травми від удару об вантажівку.

Раніше повідомлялося, що під Львовом арматура з вантажівки відірвалася і потрапила в голову жінці, яка знаходилася в іншій машині.

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