Діти під час гри могли випадково опинитися у "пастці", вважають правоохоронці.

Причина смерті малолітніх брата та сестри в скрині в одному з будинків у селі Микільське Волноваського району Донецької області – асфіксія (задуха).

Діти загинули в скрині, оскільки їм не вистачило кисню, написав на своїй сторінці у Facebook заступник начальника – начальник кримінальної поліції Донецької області Артем Кисько.

За його словами, можливо, діти під час гри залізли у скриню, а потім вона зачинилася.

"Трупи дітей знайшли в будинку під час огляду слідчим в старій скрині, яка стояла в одній із кімнат. Ймовірно, залишившись самі, діти гралися і залізли до скрині, яка захлопнулася на замок. Причина смерті – асфіксія внаслідок браку кисню", – поділився Кисько.

Раніше в поліції поділилися, що 18 вересня 41-річна мешканка Микільського повідомила, що пропали її 10-річна дочка та 7-річний син. Жінка стверджувала, що діти пропали після того, як вона та її чоловік пішли працювати. Малолітні залишилися одні вдома.

Правоохоронці почали шукати дітей. Брата і сестру знайшли мертвими вдома в старій скрині. Сім'я, в якій виховувалися діти, була на обліку соцслужб.

Правоохоронці говорили з подружжям про те, що не варто зловживати спиртним, і потрібно виконувати батьківські обов'язки.

Попередньо правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство малолітньої дитини – п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За такий злочин загрожує довічне ув'язнення.

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Автори: Ганна Бредіхіна, Екатерина Присяжнюк