У Дніпрі п'яний чоловік напав на медиків "швидкої допомоги", які приїхали на виклик допомогти йому.
Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпро оперативний».
Інцидент стався 6 червня ввечері.
Перехожі побачили лежачу людину на площі Старомостовій та викликали "швидку".
"Як виявилося, чоловік сильно "перебрав". Вже в кареті "швидкої допомоги", коли п'яного громадянина везли в лікарню, він почав буянити та нападати на медиків. Ніхто такої "поведінки" чоловіка не оцінив, тому бригада "швидкої" зупинилася на вулиці Антоновича та викликала поліцію", – йдеться в повідомленні.
Патрульні, які приїхали на виклик, "скрутили" агресивного чоловіка та відвезли у відділення.
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