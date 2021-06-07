Інцидент стався 6 червня ввечері.

У Дніпрі п'яний чоловік напав на медиків "швидкої допомоги", які приїхали на виклик допомогти йому.

Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпро оперативний».

Інцидент стався 6 червня ввечері.

Перехожі побачили лежачу людину на площі Старомостовій та викликали "швидку".

"Як виявилося, чоловік сильно "перебрав". Вже в кареті "швидкої допомоги", коли п'яного громадянина везли в лікарню, він почав буянити та нападати на медиків. Ніхто такої "поведінки" чоловіка не оцінив, тому бригада "швидкої" зупинилася на вулиці Антоновича та викликала поліцію", – йдеться в повідомленні.

Патрульні, які приїхали на виклик, "скрутили" агресивного чоловіка та відвезли у відділення.

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Автор: Катерина Шварц