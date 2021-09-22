"Ви не психолог, ви не зрозумієте, ви просто вдасте, що зрозуміли", - у відчаї промовляла дівчина на краю балкона.

У Києві 17-річна дівчина хотіла скоїти суїцид та ледь не зірвалася з балкона на 25 поверсі.

Про цей випадок розповіли у столичній патрульній поліції.

Правоохоронцям повідомили, що дівчина сидить на краю на великій висоті. Патрульні поспішили на допомогу.

"Відео, від якого у жилах холоне кров або історія одного доленосного виклику… Виклик патрульні Олексій Савкін та Володимир Кияниця отримали від очевидця - "Дитина сидить, звісивши ноги з 25-го поверху будинку, що на вулиці Ревуцького". Поліцейські швидко піднялися на загальний балкон, де сиділа дівчина, та спробували почати з нею розмову. Зазвичай це допомагає у подібних ситуаціях, але не цього разу - на контакт вона не пішла", - розповіли в поліції.

На відео видно, як патрульний питає в дівчини, яка сидить на бетонній перегородці балкона: "Що у вас трапилося?" та "Як вас звати?". Але та лише плаче, просить не підходити та каже, що сталося багато чого, але поліцейський її не зрозуміє.

"Ви не психолог, ви не зрозумієте, ви просто вдасте, що зрозуміли", - сказала дівчина, поступово стаючи на ноги на карнизі балкона.

Читайте такожЧоловік хотів накласти на себе руки та підірвав будинок, але його врятували (фото)Далі вона сказала, що їй страшно та спробувала перекинути ногу через перегородку, але побачивши, що патрульний підходить ближче, закричала "Не треба" та наче ледь не зірвалася.

"У якийсь час, раптово, просто на очах у патрульних, вона вислизнула з огорожі вниз і повисла на руках. Патрульний Савкін не розгубився - миттю схопив її та затягнув на балкон. ... Сьогодні напарники Олексій та Володимир стали янголами-охоронцями для дівчини", - сказали в поліції.

Трохи заспокоївшись, дівчина розповіла правоохоронцям, що в її родині зараз є певні проблеми і це її дуже хвилює.

Раніше в Одесі патрульні врятували жінку, яка порізала собі на руках вени. До поліції зателефонували стурбовані доньки: їхня мати закрилася в кімнаті та хотіла накласти на себе руки.

А на Луганщині патрульний врятував 17-річну дівчину від самогубства, однак сам опинився в лікарні.

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Автор: Катерина Комолова