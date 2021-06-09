У Дніпрі вранці 9 червня зайнялася маршрутка №106.
Відео очевидців пожежі опублікував місцевий Telegram-канал.
"На Тополі горіла маршрутка", - йдеться в підписі до ролика.
На кадрах видно, що з транспорту йде дим, а люди поруч намагаються приборкати вогонь вогнегасником. Також полум'я помітне на землі під маршруткою.
За інформацією місцевого видання 056.ua, усе сталося близько 9:30 на кінцевій зупинці. Водій почав гасити вогонь самостійно. Рятувальники приїхали за лічені хвилини, однак їх допомога не знадобилася.
Вогонь знищив обшивку двигуна. У пожежі ніхто не постраждав.
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