Салон був охоплений густим димом, а очевидці гасили вогонь самостійно.

У Дніпрі вранці 9 червня зайнялася маршрутка №106.

Відео очевидців пожежі опублікував місцевий Telegram-канал.

"На Тополі горіла маршрутка", - йдеться в підписі до ролика.

На кадрах видно, що з транспорту йде дим, а люди поруч намагаються приборкати вогонь вогнегасником. Також полум'я помітне на землі під маршруткою.

За інформацією місцевого видання 056.ua, усе сталося близько 9:30 на кінцевій зупинці. Водій почав гасити вогонь самостійно. Рятувальники приїхали за лічені хвилини, однак їх допомога не знадобилася.

Вогонь знищив обшивку двигуна. У пожежі ніхто не постраждав.

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Автор: Катерина Комолова