Зловмисники щомісячно вимагали гроші у підприємців за так зване «безпечне» ведення ними своєї законної господарської діяльності.

У Дніпрі судитимуть трьох чоловіків, які заволоділи автомобілем підприємця на майже 1 млн грн.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактами вимагання та незаконного заволодіння транспортним засобом підприємця (ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 289 КК України).

Розслідуванням встановлено, що жителі міста Дніпро зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення майнових злочинів, розподіливши функції учасників групи.

«Щомісячно вони вимагали грошові кошти у суб’єктів підприємницької діяльності за так зване «безпечне» ведення ними своєї законної господарської діяльності. Це супроводжувалося численними погрозами, як на адресу самих підприємців, так і на адресу членів їх сімей та близьких родичів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, учасники організованої групи незаконно заволоділи транспортним засобом власника господарського товариства Toyota Land Cruiser-200. Своїми діями обвинувачені завдали майнової шкоди потерпілим на загальну суму близько 1 млн грн.

Наразі двом обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, третьому – цілодобовий домашній арешт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська