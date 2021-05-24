У Дніпрі судитимуть трьох чоловіків, які заволоділи автомобілем підприємця на майже 1 млн грн.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактами вимагання та незаконного заволодіння транспортним засобом підприємця (ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 289 КК України).
Розслідуванням встановлено, що жителі міста Дніпро зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення майнових злочинів, розподіливши функції учасників групи.
«Щомісячно вони вимагали грошові кошти у суб’єктів підприємницької діяльності за так зване «безпечне» ведення ними своєї законної господарської діяльності. Це супроводжувалося численними погрозами, як на адресу самих підприємців, так і на адресу членів їх сімей та близьких родичів», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, учасники організованої групи незаконно заволоділи транспортним засобом власника господарського товариства Toyota Land Cruiser-200. Своїми діями обвинувачені завдали майнової шкоди потерпілим на загальну суму близько 1 млн грн.
Наразі двом обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, третьому – цілодобовий домашній арешт.
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