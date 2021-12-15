Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого.

У місті Селидове на Донеччині внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху житлового будинку загинув депутат міської ради.

За інформацією Відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Донецькій області, повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції об 11:40 від місцевого жителя.

Попередньо встановлено, що 35-річний чоловік прийшов додому та вистрибнув з вікна п’ятого поверху.

Читайте також"Викинув маску та поплив": в Єгипті раптово помер батько екс-депутата Ради"Трагедія сталася на очах семирічного сина загиблого, який в цей момент перебував вдома сам. Наразі з дитиною працюють ювенальні поліцейські та психологи", – йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво поліції Селидового. Поліцейські збирають речові докази, опитують можливих очевидців події.

Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з позначкою "самогубство". Поліція перевіряє всі версії події.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі затримали 45-річного підозрюваного у підготовці до вбивства депутата обласної ради. Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська