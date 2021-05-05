На Закарпатті в районі гори Піп Іван Мармароський група туристів виявила тіло чоловіка.
Про це інформує ГУ ДСНС України в Закарпатській області.
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Зазначається, що 3 травня о 13:10 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час під час проходження туристичного маршруту в районі гори Піп Іван Мармароський, Рахівського району, групою туристів було виявлено тіло чоловічої статі. Особа загиблого встановлюється.
За відомостями ДСНС, 4 травня о 23:00 тіло людини з гори транспортовано до с. Богдан.
Для транспортування загиблого залучалися 12 рятувальників та три одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень с. Кваси та м. Рахів.
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