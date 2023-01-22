До посадки лайнер супроводжували винищувачі.

У грецьких Афінах здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії Ryanair, екіпаж повідомив про бомбу на борту. Про це пише грецьке видання Protothema.

Про вибуховий пристрій наземним службам повідомили самі пілоти Boeing 737, який здійснював рейс з польського Катовіце до Афін. На борту перебувало 192 людини.

Відзначається, що літаку було наказано змінити маршрут і летіти над морем, як того вимагають протоколи безпеки для подібних ситуацій. Крім того, для супроводу лайнера в небо піднімалися угорські та грецькі винищувачі.

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Після успішної посадки в афінському аеропорту всі пасажири і саме повітряне судно були оглянуті, проте ніякого вибухового пристрою знайти не вдалося. Чому екіпаж повідомив про бомбу, поки не ясно.

Інцидент з літаком Ryanair у 2021 році

У травні 2021 року літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс був примусово посаджений в аеропорту Мінська на вимогу білоруської влади. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

Формальним приводом для примусової посадки літака режим Лукашенка використав фейкове повідомлення про бомбу на борту. Воно з'явилося вже після того, як літак змусили змінити курс.

Щоб змусити екіпаж підкоритися вимогам Мінська, білоруські військові підняли в небо винищувач.

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