Порушником виявився 19-річний житель села Мала Данилівка.

У Харкові 19-річний юнак ввечері 21 листопада розбив скло на дверях Харківської облради.

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Судячи з відео з місця інциденту, розпалений юнак під час нападу вигукував гасло «Аллах Акбар».

Водночас Поліція Харківської області повідомила, що порушником виявився 19-річний житель села Мала Данилівка. Своєю витівкою він хотів "привернути увагу депутатів і поспілкуватися з ними". Поліція знайшла на місці події металевий предмет.

Відкрито кримінальну справу про хуліганство, вирішується питання про повідомлення юнакові про підозру.

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Автор: Дмитро Захаров