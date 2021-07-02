Зловмисник реалізовував наркотики через так звані "закладки".

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила контрактника військової частини Харківського гарнізону на збуті наркотиків.

Як повідомляє прес-центр СБУ, для пошуку клієнтів він використовував один із спеціалізованих Telegram-каналів.

За попередніми даними слідства, контрактник налагодив збут наркотиків у різних районах Харкова. «Товар» для продажу він отримував поштовими відправленнями від свого спільника і в орендованій квартирі розфасовував його.

Зазначається, що зловмисник реалізовував наркотики через створені так звані «закладки» на території обласного центру.

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Під час слідчих дій за місцем проживання контрактника та в приміщенні поштового відділення правоохоронці вилучили оптові партії мефедрону, PVP і канабісу, електронні ваги та упаковку для «продукції». Також виявлено підготовлені «закладки».

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів"). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська