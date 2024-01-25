Він також готував кібератаки на урядові сайти України.

Служба безпеки України затримала хакера, який готував кібератаки на урядові сайти України та наводив російські ракети на Харків.

За інформацією СБУ, учасника російського хакерського угруповання "народна сyberармія рф", яке підконтрольне ФСБ, викрили у Харкові.

Зазначається, що зловмисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти держпідприємств та органів влади України. За наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня.

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"Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот.

Для збору розвідданих про дислокацію Сил оборони фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де, за його "версією", могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скріншотів електронних карт з координатами потенційних цілей.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено три мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності на користь РФ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Останні атаки на Харків

Впродовж 23 січня ворог тричі обстріляв ракетами Харків. Загинули десять людей, в тому числі 8-річна дівчинка.

За попередньою інформацією, били ракетами Х-22, які летять по балістичній траєкторії. Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: пошкоджені десятки житлових будинків.

Місцева влада назвала цей день одним із найтрагічніших за кількістю жертв і поранених у Харкові.

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