Злочинця злякала випадкова перехожа.

Співробітники карного розшуку Харківської області затримали ґвалтівника, який серед білого дня зґвалтував перехожу та порізав її ножем.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку у Telegram.

Зазначається, що жінка вдень поверталася додому, коли їй зустрівся озброєний ножем ґвалтівник. Він приставив його до грудей жінки та почав погрожувати. Вона намагалася чинити опір, але не змогла.

Нелюд зґвалтував потерпілу. На її тілі також залишилися сліди порізів. Злочинця злякала випадкова перехожа.

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На цей час ґвалтівнику повідомили про підозру. Незабаром йому мають обрати запобіжний захід.

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Автор: Катерина Шварц