Постраждалого госпіталізували.

У Херсоні внаслідок падіння з даху прибудованого магазину бетонної плити травмовано чоловіка.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 16 вересня. О 13:32 до рятувальників міста надійшла інформація про те, що на вулиці Чорноморській, 64 з даху прибудованого магазину впала бетонна плита та привалила перехожого чоловіка.

Рятувальники прибули на місце події та відтягнули плиту. Вони дістали чоловіка з-під завалу.

Постраждалого перехожого одразу передали медикам швидкої медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Росії льодовик обвалився на жінок, коли вони фотографувалися на його тлі. А на Рівенщині чоловіка придавило картоплею - у нього зламані ребра й травмована грудна клітка.

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Автор: Світлана Макринська