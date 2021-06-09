Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

У Київській області поліцейські затримали чоловіка, який через гавкіт собаки влаштував стрілянину.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Київської області.

Поліцейським повідомили, що у селі Паришків Броварського району чоловік відкрив стрільбу по людях та поранив чоловіка і жінку.

Як з’ясувалося, на одній із сільських вулиць 32-річного чоловіка роздратував гавкіт, через що між ним та односельцями виникла бійка.

Читайте такожКинув гранату в людей: вибух у Харкові потрапив на відеоЧоловік вирушив додому, взяв зброю та здійснив постріли у бік двох односельців, а третьому наніс удари руків’ям по голові. Після цього він пішов з місця події.

Чоловіка з пораненням грудної клітки та жінку з ушкодженням стегна госпіталізували.

Зловмисника затримали за місцем проживання, пістолет направили на експертизу.

На відео присутня ненормативна лексика!

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Людмила Жерновська