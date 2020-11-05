Енергопостачання буде відновлено, щойно порушника знімуть з електроопори.

У Києві тимчасово знеструмлять частину лівого берега міста через чоловіка, який піднявся на високовольтну електроопору.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Невідомий громадянин, порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору. Щоб безпечно зняти громадянина з електроопори, необхідно знеструмити обладнання. Це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце події виїхали співробітники ДТЕК "Київські електромережі" та поліції Києва.

Як додали в КМДА, енергопостачання буде відновлено, як тільки порушника знімуть з електроопори.

За даними "Київ оперативний", інцидент трапився на столичних Позняках.

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Автор: Олександр Топчій