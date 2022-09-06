Його затримали перехожі.

У центрі Києва затримали чоловіка, який намагався вкрасти у 12-річної дівчинки гроші, зібрані для української армії.

Про це повідомляють у поліції Києва.

Діти на вулиці Хрещатик грали на музичних інструментах та збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Чоловік помітив їх та прослідкував за ними.

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Потім він підійшов до 12-річної дівчинки та хотів зірвати з плеча рюкзак з грошима. Це помітили перехожі. Небайдужі люди зупинили зловмисника та передали правоохоронцям.

За даним фактом слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України – замах на скоєння грабежу у період воєнного стану.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили грабіжнику повідомлення про підозру. Тепер чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна поліція повідомила учасникам злочинної групи про підозру у заволодінні коштами Міністерства оборони під час закупівлі військової амуніції.

Раніше повідомлялося, що у Сумах 85-річний чоловік продав нерухомість і передав $35 тисяч (близько 1,4 мільйона гривень) українській армії.

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