У Києві чоловік підпалив кафе, бо йому не сподобався рівень обслуговування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Внаслідок пожежі, яка сталася в кафе на вулиці Шолом Алейхема, ніхто не постраждав.
"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалось обслуговування у кафе, тож він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш та запалив її. Внаслідок пожежі пошкоджений інтер’єр залу. З місця події ми вилучили пластикову пляшку, яку направили на проведення експертизи", - розповіли у поліції.
Підпалювачем виявився раніше не судимий 35-річний киянин, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1.6 проміле.
Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Киянину загрожує до десяти років ув'язнення.