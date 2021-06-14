У відповідь на дії копів довелося викликати ще один патруль.

У Києві патрульний поліцейський відзначився неадекватною поведінкою на адресу заявників.

Відповідне відео опублікував Телеграм-канал "Киев сейчас у понеділок вранці. Судячи з запису, інцидент стався в Деснянському районі столиці.

За розповідями очевидців, копів викликала жінка, почувши крики з першого поверху і подумавши, що там б'ють мешканку квартири. Приїхавши, ті виявили, що там проблем немає.

"Тоді один з патрульних порадив заявниці не втручатися в життя інших людей і не реагувати на крики. Жінка обурилася, викликала ще один патруль, щоб написати заяву на їх колегу. Останній, до слова, ще й телефон вибивав з рук жінки", - йдеться в повідомленні.

Момент вибивання телефону й "спілкування" патрульного з заявниками добре видно на опублікованому відео.

"Сподіваємося, патрульна поліція Києва розбереться в даній ситуації і визначить покарання поліцейському за його поведінку", - зазначили автори публікації.

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Автор: Юрій Годован