Чоловіка затиснуло між платформою та потягом.

У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка, який потрапив під потяг на одній зі станцій метрополітену.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зазначається, що о 16:53 до Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення від працівників метрополітену, що на станції метро "Лісова" людина потрапила під потяг.

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Прибувши, рятувальники виявили, що чоловіка затиснуто між платформою та потягом.

"О 17:57 рятувальники за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблого та передали правоохоронним органам для проведення слідства та встановлення причин виникнення трагічного випадку", - йдеться у повідомленні.

Падіння людини під потяг метро в Києві

24 грудня у прес-службі столичного метро повідомили, що у Києві на станції метрополітену "Лісова" пасажир потрапив під потяг. У зв'язку з цим рух поїздів червоною лінією відбувався від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".

Згодом у Київській міській державній адміністрації повідомили, що рух потягів червоною лінією Київського метрополітену відновлено.

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