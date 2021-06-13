У Києві з озера Тельбін, що у Дніпровському районі столиці, дістали тіло жінки.
Як повідомляє прес-центр Головного управління ДСНС України у м. Києві, 13 червня о 07:26 надійшло повідомлення про виявлене тіло людини на озері.
Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення, прибувши до місця виклику, побачили на відстані 6 м від берега на поверхні води тіло жіночої статі.
Бійці за допомогою рятувального спорядження дістали з води тіло жінки 1980 року народження і передали правоохоронним органам. Вони ж і мають встановити причини і обставини трагічного випадку.
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