Стовп пари сягав розмірів багатоповерхівки.

У Києві в районі Кільцевої дороги та проспекту Глушкова прорвало трубу, і струмінь води почав бити вгору.

Відео очевидців опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

На кадрах видно, як фонтан заввишки в кілька метрів б'є з-під землі, а стовп пари сягає розмірів багатоповерхівки.

"На Іподромі прорвало трубу", - йдеться в описі до відео.

У "Київтеплоенерго" сьогодні повідомили, що усувають пошкодження магістрального трубопроводу, яке сталося о 09:10 на вулиці Касіяна, 2/1, з витоком теплоносія назовні.

"О 9:20 аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала пошкодження. Розпочалися ремонтні роботи, завершити які планують упродовж доби. На час проведення робіт теплопостачання призупинено до 50 житлових будинків, 11 навчальних закладів та 10 інших організацій на вулицях Касіяна, Якубовського, Луценка, Смолича, Лятошинського. Уся інформація про терміни відновлення послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання - у Центральній диспетчерській службі з питань ЖКГ", - йдеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, пошкоджений трубопровід діаметром 450 мм було введено в експлуатацію 44 роки тому - у 1978-му.

"80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації й потребують заміни. За останні три роки "Київтеплоенерго" замінило 340 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках", - зазначили в КП.

Раніше УНІАН писав, як внаслідок прориву тепломагістралі окропом затопило вулицю біля столичного іподрому.

Також там проривало теплотрасу на Теремках-2 біля Касіяна.

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