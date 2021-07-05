Робота вокзалів обмежена.

Роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів Києва обмежили. Надійшло повідомлення про мінування об'єктів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Тимчасово обмежена робота Центрального і Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про нібито його мінування", - йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії запевнили, що поїзди курсують за графіком.

Читайте такожУ "Борисполі" перевіряють інформацію про замінування літака

"Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - пояснили в компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві "мінували" 11 торгово-розважальних центрів і готель. В результаті оглядів приміщень і прилеглих до них територій, фахівці не виявили ніяких вибухових або підозрілих предметів.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова