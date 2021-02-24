У Києві сьогодні "заміновували" 11 ТРЦ та готель.

У Києві сьогодні "заміновували" 11 торговельно-розважальних центрів та готель.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні о 10:20 до столичної поліції надійшла інформація про "замінування" одинадцяти торговельно-розважальних центрів та одного готелю у різних районах столиці", - йдеться в повідомленні.

Для перевірки цієї інформації негайно виїхали екіпажи поліції, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб і відомств.

"У результаті проведених оглядів приміщень та прилеглих до них територій, фахівці не виявили жодних вибухових чи підозрілих предметів. Робота закладів наразі відновлена у звичайному режимі", - зазначають в поліції.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини скоєного та причетних осіб до цієї події.

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Автор: Надя Пришляк