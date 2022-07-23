Нацгвардійці затримали громадянина, що здійснював фото- та відеозйомку військовослужбовців та місця їх розташування.

У Києві протягом 21 липня нацгвардійці затримали двох чоловіків, які збирали інформацію для ворога.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Національної гвардії України, ввечері 21 липня, під час виконання службово-бойових завдань, гвардійці затримали громадянина, що здійснював фото- та відеозйомку військовослужбовців та місця їх розташування. При собі дана особа мала пристрій для відстрілу гумовими кулями "Форт-12" з простроченим дозволом на носіння зброї.

Чоловіка було передано працівникам Служби безпеки України для подальшого з’ясування всіх обставин.

Того ж дня, близько опівночі, військовослужбовці затримали 51-річного мешканця Донецька, який здійснював фотофіксацію поблизу контрольно-пропускного пункту та прилеглої території.

При собі чоловік мав документи одного з російських підприємств. А під час перевірки його мобільного телефона з’ясувалося, що чоловік також активно листувався та телефонував на номери ворожої країни та спілкувався у чатах проросійських груп в Telegram-каналах.

Затриманого правоохоронці передали працівникам Національної поліції для подальшого з’ясування обставин.

Як повідомляв УНІАН, наразі СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.